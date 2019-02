Kunst in het Van Abbemuseum is niet alleen te zien, maar ook te ruiken, voelen en luisteren

De nieuwe ruimte zit nog een beetje weggestopt, boven in het museum. Je komt er via een van die bruggetjes in het Van Abbe van waar je zo'n mooi zicht hebt op de rest van het gebouw.

Rolstoelers

"Tenminste, als je niet in een rolstoel zit", zegt Marleen Hartjes van het museum. "Wie in een rolstoel zit, kijkt tegen de wit gestucte leuningen van het bruggetje aan." Voor die mensen heeft ze een grote spiegel opgehangen zodat je hier nu ook vanuit je rolstoel dat mooie uitzicht hebt."

Het Van Abbe is onder de noemer Special Guests druk met toegankelijkheid. Het museum organiseert al jaren rondleidingen voor blinden, doven, rolstoelers én voor mensen met dementie. Wie te ziek is om naar het museum te komen, kan via internet een robot besturen die door de gangen van het museum rijdt en filmpjes maakt van je favoriete kunstwerken.

Met de handen op de rug

De nieuwe ruimte boven in het museum is een vervolg op al die inspanningen. "Musea zijn gebouwd voor de ogen", zegt Hartjes. "De andere zintuigen komen niet aan bod. De akoestiek is vaak slecht, het ruikt nergens naar en je loopt er met je handen op je rug."

Ze loopt over het bruggetje voor me uit naar de nieuw bedachte ruimte. Het is geen weidse, witte zaal. Je hebt eerder de indruk dat je een kronkelende grot inloopt. Wie zijn armen uitsteekt, kan de golvende wanden aanraken. Het licht is gedempt en dik vilt zorgt voor een intiem geluid.

De geur van potloden

Het museum heeft een geurontwerper ingeschakeld. De eerste paar meters van de ruimte ruiken naar potloden, even verderop ruikt het naar ozon, de geur die veel mensen herkennen van buiten, nét na een regenbui.

Een kunstwerk waar aan gevoeld mag worden



Aan de muur hangt één kunstwerk. Een tekening van figuren die op lange ladders balanceren. In een nisje staat een maquette van de tekening, bedoeld om te betasten, om te vóelen hoe het kunstwerk er uitziet.

Met deze ruimte wil het Van Abbe de komende jaren gaan experimenteren. "We zijn zo gewend aan die grote, witte zalen dat we denken dat het zo hóort", zegt Hartjes. "Hier willen we uitzoeken of het museum voor de toekomst er niet heel anders uit moet gaan zien. Niet alleen voor het oog maar ook voor de andere zintuigen zodat ook iedereen zich er straks welkom voelt."





TIK-TIK

Het Van Abbe heeft donderdag ook het TIK-TIK-systeem in gebruik genomen. TIK-TIK is ontworpen door de blinde, Eindhovense ontwerper Simon Dogger. Met TIK-TIK op hun mobiele telefoon kunnen blinden zelfstandig hun weg zoeken door het museum en informatie krijgen over kunstwerken.