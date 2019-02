Vrouw die onder betonwagen kwam is vrouw van Prins Carnaval Helmond: ‘Het is erg emotioneel'

De vrouw die woensdag onder een betonwagen in Helmond terechtkwam, is de vrouw van Prins Don Dion van carnavalsvereniging De Heipoort. De vrouw is zwaargewond, vooral aan haar onderlichaam. Ze is buiten levensgevaar.

Secretaris Richard van Hout van de carnavalsvereniging uit Helmond reageert erg emotioneel. “Het is heel dubbel. Ik moet alles omschakelen. Carnaval is een feest, maar dan gebeurt er zo iets.”

Woensdag heeft de vrouw van de Prins een zware operatie gehad en donderdag is ze nog een keer geopereerd. “De Prins houdt ons op de hoogte over hoe het met haar gaat. Verdere details hou ik liever voor mezelf.”

Taken overnemen

De secretaris neemt op dit moment alle taken van de Prins over. “Ik regel alle telefoontjes en ik zal ook de sleuteloverdracht met de burgemeester doen. Eigenlijk zou de Prins dit doen. We gaan gewoon door op gepaste wijze.”

Prins met carnaval

Of de Prins aanwezig is met carnaval is nog onduidelijk. “Misschien komt hij een uurtje, dat weet ik niet. Maar zijn hoofd staat nu wel ergens anders naar.” De vereniging gaat met carnaval gewoon door. "We maken er een feestje van zover het kan."

De vrouw kwam woensdag onder een betonwagen terecht die afsloeg op de Mierloseweg in Helmond. De chauffeur zag de vrouw waarschijnlijk over het hoofd. Het slachtoffer moest onder de vrachtwagen vandaan gehaald worden. Ze werd met een trauma-arts naar het Elisabethziekenhuis in Tilburg gebracht.

