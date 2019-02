Vrouwen in Smokkelgat hebben een dag langer carnaval

Langzaam druppelde de zaal van café de Engel vol met mooi uitgedoste 'pekskes'. Er is aan het einde van de avond een prijs voor degene met het mooiste pak. En ook een voor de groep die het origineelst is verkleed. "Dat voegen we dit jaar toe, je moet origineel blijven", weet organisator José van Dun.

"Daar gaan we dit jaar helemaal voor!" juigt een groep van vier vrouwen die van top tot teen gehuld zijn in een glitterkostuum.









Traditie

Het vrouwenbal is een traditie aan het worden in de plaats. "We organiseerden voorheen het Hennekesbal in Ulicoten", zegt Carla Koenders, ook van de organisatie. "Nu pakken we het wat grootser aan met Baarle-Nassau." En de organisatie is bij de tijd: "We vinden Power Vrouwen Bal beter bij deze tijd passen dan hennekes."

Mannen

De mannen zijn er ook echt niet bij. "Zelfs geen mannen die als vrouw zijn verkleed. Het is echt een vrouwenfeest", legt Koenders uit. Hoewel mannen toch nog een summiere rol hebben:





Leuke avond

De vrouwen komen vooral in grote getale naar deze avond omdat ze echt even weg zijn. "Ze hebben geen omkijken naar kinderen, mannen of andere zaken maar zijn echt onder elkaar", vertelt Van Dun. "Dat kan later tijdens de carnaval allemaal nog wel."