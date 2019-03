Carnaval kan beginnen, maar eerst nog 2 Uurkes Vurgloeie! [KIJK LIVE MEE]

Om klokslag drie uur trappen we vrijdag carnaval officieel af met 3 Uurkes Vurraf. Kun je niet wachten tot dat moment? Schakel dan om halftwaalf in op de livestream op onze Facebookpagina.

Onze verslaggevers Koen Wijn, Daisy Schalkens en Maarten Kortlever zijn al helemaal in carnavalssferen en geven je nu alvast een kijkje in hotel Pullman Eindhoven Cocagne, waar vanaf drie het dak er weer af gaat.



Hierna heb je tijd om even wat frikandellen in het vet gooien en een pilsje te tappen, waarna we doorfeesten met 2 Uurkes Vurgloeie. Ook de pechvogels die geen kaartjes hebben voor 3 Uurkes Vurraf kunnen meegenieten, kijk hier vanaf 13.00 uur live mee!