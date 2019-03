Eindhovense man (18) overleden bij ernstig ongeluk in Best, twee anderen gewond

Bij een ernstig ongeluk op de Eindhovenseweg-Zuid in Best is donderdagavond een 18-jarige man uit Eindhoven overleden. Hij zat als passagier in de auto, samen met twee anderen. De twee andere inzittenden van de auto raakten gewond. Bij het ongeluk waren twee auto’s betrokken.

Tegen middernacht reden twee auto’s vanuit de McDonald's in Best in de richting van Eindhoven. Door nog onbekende oorzaak kwam de eerste auto in de berm terecht en sloeg over de kop. Het voertuig kwam vervolgens tegen een lichtmast tot stilstand. De 18-jarige man zat op de bijrijdersstoel en overleed.

De bestuurder van de andere auto zag het ongeluk gebeuren en schrok zo erg dat hij met zijn auto in de berm belandde en tegen een boom botste. Hij bleef ongedeerd.

Urenlang onderzoek

De twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Verkeersspecialisten deden urenlang onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.