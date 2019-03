Rode cijfers onder de streep bij Beter Bed

Beddenverkoper Beter Bed is vorig jaar in de rode cijfers gedoken. De tekorten zijn vooral te wijten aan problemen bij de winkels van dochter Matratzen Concord in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

De brutowinst was in 2017 nog 236 miljoen euro, maar dat zakte vorig jaar naar een kleine 221 miljoen euro. Onder de streep was er in 2018 uiteindelijk een tekort van dik 23 miljoen euro. Een jaar eerder stond hier nog een nettowinst van 9,5 miljoen euro.

De opbrengsten van Beter Bed zakte met 3 procent naar ruim 396 miljoen euro.

Ingrijpen

Terwijl de omzet in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland daalde, steeg deze in de Benelux. Het bedrijf heeft inmiddels flink ingegrepen bij Matratzen Concord. Bij een reorganisatie in het vierde kwartaal is het aantal vestigingen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland met circa 150 teruggebracht.

Gifschandaal

In de laatste maanden van 2017 was het bedrijf al hard geraakt door een gifschandaal bij Matratzen in Duitsland. Door een fout bij chemieconcern BASF kwam er een giftige stof in de schuimmatrassen en de kussens.

Dit zorgde voor twijfel over de veiligheid van schuimmatrassen. Klanten bleven massaal weg. De winst halveerde destijds al ten opzichte van een jaar eerder.