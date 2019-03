Domper voor Efteling: uitbreidingsplannen de kast in na uitspraak Raad van State

De Efteling mag voorlopig niet uitbreiden richting de noordoostkant. Dat heeft de Raad van State vrijdag besloten. Bezwaren van omwonenden werden door de hoogste rechter gehonoreerd. De rechter betwijfelt of er geen geluidsoverlast zal zijn en of er geen parkeerproblemen ontstaan. Door de uitspraak moet het park de plannen voor de komst van nieuwe attracties in de ijskast zetten.

De Efteling wil zowel in oostelijke als westelijke richting groeien. In het westen moet, als het aan het park ligt, onder meer een parkeerterrein komen. Ook de golfbaan zou in de plannen worden aangepast, de infrastructuur moest op de schop, het attractiepark wordt uitgebreid, er zouden overnachtingsmogelijkheden komen en een nieuw parkeerterrein aan de noordkant.

In september 2018 stemde de gemeenteraad van Loon op Zand al in met het bestemmingsplan 'Wereld van de Efteling 2030'. Negen omwonenden en de exploitant van een camping in de buurt maakten bezwaar. Ze wilden dat het bestemmingsplan geschorst werd.

35 meter hoog

Er loopt ook nog een bodemprocedure bij de afdeling bestuursrechtspraak. Die uitspraak wordt later dit jaar verwacht. De Efteling zei eerder al toe aan de westkant niet te gaan bouwen of verbouwen tot een uitspraak in de bodemprocedure is gedaan. Maar met de bouw aan de noordoostkant, waar volgens het bestemmingsplan mocht worden gebouwd tot 35 meter hoog, wilde het park niet wachten.

Over die specifieke locatie heeft de Raad van State nu dus een beslissing genomen. De Efteling mag hier dus niet gaan bouwen, tot er eind dit jaar een uitspraak is in de bodemprocedure. De rechter wil zo voorkomen dat er 'onomkeerbare dingen' gebeuren. Attracties zouden dan afgebroken moeten worden, als het park geen gelijk krijgt.

De groei aan beide kanten is volgens de Efteling nodig om te kunnen blijven concurreren in de Europese top van drukst bezochte attractieparken. Aan de oostkant staat een uitbreiding met drie hectare gepland en aan de westkant met vijf hectare. Het attractiepark wil in tien jaar tijd groeien van 5 naar 7 miljoen bezoekers per jaar.

'Natuurgebied naar de klote'

Omwonenden van de Efteling maken zich al geruime tijd zorgen over de uitbreidingsplannen. Zo zou de vergroting van het park indringende gevolgen hebben voor de omgeving. De toenemende verkeersdrukte is bijvoorbeeld een reden tot zorg. Daarnaast gaat volgens de omwonenden 'het natuurgebied naar de klote'.

Na kritiek van omwonenden werd het oorspronkelijke bestemmingsplan aangepast. De wegen moeten bijvoorbeeld berekend zijn op het groeiend aantal bezoekers.

Uitbreidingen door de jaren heen

Sinds de oprichting van de Efteling in 1952 is het attractiepark al flink gegroeid. Een aantal uitbreidingen door de jaren heen op een rijtje:

1952: opening van het Sprookjesbos, onder meer met Doornroosje, Langnek en Sneeuwwitje.

1984: het park wordt uitgebreid met veel nieuwe attracties, waaronder het nog altijd populaire Carnaval Festival.

1992: het Efteling Hotel wordt geopend.

1995: opening van het Efteling Golfpark.

2009: de eerste gasten overnachten in Efteling Bosrijk, een vakantiepark in de natuur.

2015: de achtbaan Baron 1898 wordt in gebruik genomen.

2017: Symbolica, de duurste attractie van het park, ontvangt de eerste bezoekers.