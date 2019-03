'Zoekte een boan, nie ver hiervandoan', carnavalskraker in zoektocht naar nieuwe monteur

Of het is toeval, of we staan aan het begin van een nieuwe trend. Met carnaval in aantocht gooien twee Brabantse organisaties een carnavalskraker-in-spe in de strijd om personeel te werven.





Het bedrijf Geert-Jan de Kok uit Esbeek greep naar een carnavalskraker om personeel te werven. De importeur van de landbouwmachines van het merk John Deer zoekt meerdere monteurs. Met het nummer ‘Zien we jou hier terug?!’ (origineel Lorenz Buffel van Johnny Depp) worden kandidaten voor de functie gezocht.



“En met succes”, vertelt Suwita van de Biggelaar van het bedrijf . “De post staat 24 uur online en is al 60.000 keer bekeken. Onder het bericht staan al meer dan duizend reacties. We zijn met z’n allen in de carnavalsmodus en wilden een keer wat anders. Dat is gelukt.”













Zorgverlener Surplus in Breda bezingt via een carnavalsnummer de mooie kanten van het werk in de zorg en probeert zo mensen te verleiden om in de zorgsector te gaan werken. Edrianne Zoon schreef de tekst van het nummer ‘Zie mij werken in de zorg’, dat op muziek werd gezet door Lars van de Berkel voorheen van Mosterd na de Maaltijd (‘Hé Jacqueline’).









“We hebben al veel positieve en leuke reacties gehad”, vertelt Zoon die het nummer met twee collega’s als trio Zo Wijs heeft ingezongen. Of het nummer al spontane sollicitaties heeft opgeleverd, is niet bekend. “Daar is het nog te vroeg voor. Het nummer is pas sinds woensdag uit.”