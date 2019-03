Van vloerbedekking tot laminaat, bewoners gooien de gekste dingen in ondergrondse containers

Inwoners van Breda kunnen hun afval regelmatig niet kwijt in de ondergrondse containers. In de meeste gevallen gaat de klep van de containers niet open door verklemming, er is door een voorganger iets ingegooid dat te groot is. In slechts een beperkt aantal gevallen gaat het om echte storingen, zo blijkt uit cijfers die Omroep Brabant heeft opgevraagd.

Op social media klagen veel mensen over de defecte containers. Mensen die hun afval niet in de bak kunnen gooien, zetten het er vaak naast. "Storingen kunnen in twee categorieën worden verdeeld, namelijk technische storingen en storingen door verklemming. Technische storingen zijn er gemiddeld tien per maand, verklemmingen tussen de dertig en veertig keer per maand", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Een van de Bredanaars die regelmatig contact heeft met de gemeente over het afvalprobleem is Joris de Bakker. Hij woont in de wijk Princenhage, direct tegenover een afvalcontainer. "Ik vind het een schandaal. De ondergrondse containers die de gemeente in het kader van een nieuw afvalbeleid vorig jaar heeft geïntroduceerd, zijn een complete ramp. Een verloedering voor het straatbeeld, een vervuiling van het aanblik, een stap terug in de tijd met een onhygiënische troep tot gevolg."

Gedrag

Bijna elke week maakt hij melding bij de gemeente van gedumpt vuilnis en geblokkeerde containers: "Pas nog op zaterdag. Het afval werd maandag pas rond vier uur 's middags opgehaald, terwijl er vuilnis van een heel weekend naast stond." Meldingen moeten wat hem betreft in het weekend opgepakt worden. "Volle containers moeten worden geleegd, daar kan gewoon ook in het weekend een vrachtwagen voor langs komen rijden. Een geblokkeerde container moet gerepareerd worden, weekend of niet. Stem je beleid af op het gedrag van de mensen."

In een reactie laat de gemeente Breda weten dat afval dat naast de containers wordt gezet, zo snel mogelijk wordt geruimd. Bij storingen krijgen de bewoners die het afval hebben 'gedumpt' geen boete. "Als er zonder storing iets gedumpt wordt, controleren we het afval op een adres. Als dat gevonden wordt, krijgen de overtreders een brief die bezorgd wordt door Afvalcoaches die in gesprek gaan. Bij herhaling krijgen de mensen een boete."

Reactie gemeente

Meldingen in het weekend zou de gemeente ook oppakken. "Na melding wordt binnen enkele uren gereageerd. Afhankelijk van de melding kan het direct of op een later tijdstip worden opgelost. Bij een storing van het pasjescontroleersysteem kan deze opgelost worden, zodat de container gebruikt kan blijven worden. Een verstopping kan over het algemeen ook direct worden opgelost. Als een container vol zit, moet de container in een route worden gepland. Doorgaans lukt dit op dezelfde dag."

Volgens de gemeente zouden Bredanaars zich niet altijd beseffen dat door hun eigen gedrag de containers kapot gaat. "De meest gekke dingen worden erin gegooid, waardoor verklemmingen ontstaan. Vloerbedekking en tapijttegels, piepschuim, kerstbomen, laminaat, stukken hout, paraplu, dekbed, kindermatrasje en olieblikken van een restaurant."