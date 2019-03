Deel strafschoppen RBC moet opnieuw worden genomen, KNVB geeft Roosendaalse club gelijk

RBC reist op 12 maart opnieuw af naar Zeeland, om daar vanaf elf meter de pingels te nemen. Eerder deze week werd de club na 32 strafschoppen nog uitgeschakeld in de achtste finale van de districtsbeker. Halverwege wisselde scheidsrechter Mol de volgorde waarin de pingels genomen moesten worden. De leidsman ging van het nieuwe ABBA-systeem naar het ABAB-systeem en dat was tegen de regels, volgens RBC. De club maakte bezwaar bij de KNVB, die gaf de ploeg gelijk.

De strafschoppenserie tussen SSV’65 en RBC zal vanaf de veertiende strafschop opnieuw worden genomen conform het ABBA-systeem, meldt de voetbalbond.

Vergelijkbare zaak

De kans dat RBC gelijk zou krijgen, was erg groot. Trainer Henk Vos verwees al naar de strafschoppenserie bij FC Lisse - Hoek in 2017. Hoek tekende bezwaar aan omdat de strafschoppen niet in de juiste volgorde werden genomen en de rechter gaf de club uiteindelijk gelijk.