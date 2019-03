Inzamelingsactie voor gezin van geramd huis in Westerhoven: 'Klap was er één teveel'

In de vroege ochtend van 26 januari werd het huis van John-Paul en Miranda Vuijsters aan de Provincialeweg geramd door een bestelbus. Naast materiële schade is er ook veel emotionele schade bij het gezin.

De familie heeft al jaren weinig geluk. Zo is John-Paul fysieke beperkt en ervaart hij dagelijks pijn. Dat zorgt voor een flinke druk op het gezin. Toch staan ze positief in het leven en altijd klaar voor een ander en daarom besloot Buurtvereniging De Hoef een actie op touw te zetten.

'Staan er niet alleen voor'

"Wij zouden ze heel graag een hart onder de riem steken door ze te laten weten dat ze er niet alleen voor staan. Maar ook door ze in financiële zin wat te kunnen geven zodat ze weer eens samen kunnen genieten van de mooie dingen van het leven", laat de buurtvereniging weten. "Want al jaren is het alleen bikkelen voor hen. De klap op 26 januari was er één teveel..."

LEES OOK: Bestelbus ramt huis in Westerhoven, bewoner komt met schrik vrij: 'Ik heb dit al vaker aangegeven'

Belgische wafels

Er worden dozen verkocht met twintig Belgische wafels voor tien euro per stuk. Mensen kunnen dozen bestellen bij Yvon van Beek, Provincialeweg 5, en Ilse van Beek, Hoeverstraat 6. De opbrengst komt geheel ten goede aan de familie Vuijsters.