Medewerkster psychiatrische kliniek met mes gestoken door cliënt, slachtoffer naar ziekenhuis

Een medewerkster van psychiatrische kliniek De Catamaran in Eindhoven is vrijdag door een cliënt gestoken met een mes. Een woordvoerder van de GGzE, waar De Catamaran onder valt, laat weten dat het slachtoffer 'niet levensbedreigend gewond' is geraakt. Ze heeft volgens hem lichte verwondingen opgelopen.

Het slachtoffer werd in eerste instantie nagekeken in de ambulance en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De cliënt, een jongeman, is aangehouden.

In De Catamaran aan de Dr. Poletlaan worden jongeren met meervoudige, complexe ontwikkelings- en gedragsproblemen behandeld. Het gaat om jongeren in de leeftijd van 14 tot 23 jaar oud. Of de verdachte minderjarig is, kon de woordvoerder vrijdagmiddag nog niet zeggen.

Bij De Catamaran zijn ze geschrokken van wat er is gebeurd, laat de woordvoerder weten. De melding van de steekpartij kwam rond kwart voor één bij de politie binnen.