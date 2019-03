'Onvergetelijk', oorlogsveteraan Hendrik Bouwens (95) krijgt militaire onderscheidingen

Uit handen van burgemeester Marcel Delhez kreeg Bouwens het Oorlogsherinneringskruis en het Ereteken Orde en Vrede. "Ik ben blij dat ik zo oud ben geworden, dat ik hem in ontvangst kon nemen", vertelt de veteraan. Het is uniek dat hij deze onderscheidingen krijgt, meestal worden deze postuum toegekend.

Bekijk de video en lees daarna verder.

Eerherstel

"Ik ben hartstikke blij", zegt Bouwens. "Dit is onvergetelijk." Hij werd voorgedragen door veteraan Marco Huysdens. Hij vindt het belangrijk dat deze militairen erkenning, waardering en eerherstel krijgen.

Bouwens was tijdens en na de Tweede Wereldoorlog actief in het het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). In 1942 werd hij door het Japanse leger tot krijgsgevangene gemaakt. Tot zijn bevrijding in 1945 heeft hij moeten werken aan de Birma-Siam spoorlijn. Daarna heeft hij nog gediend als militair tot juni 1948.

'Apetrots'

Zijn dochter Anita is erg blij met de erkenning. "Ik ben apetrots op mijn vader", vertelt ze. "Marco Huysdens ben ik eeuwig dankbaar voor het eerherstel van mijn vader."

"Toen ik het mijn vader vertelde begon hij erg te huilen", zegt Anita. "Een dag later zij hij: 'Waarom dan? Ik heb toch gewoon mijn land gediend?' Hij kon niet begrijpen dat hij hiervoor in aanmerking kwam."

Anita vindt dit tekenend voor haar vader. "De bescheidenheid ten top."