Basisscholen vieren volop carnaval: 'We hopen dat kinderen zich later bij verenigingen aansluiten'

Zo trokken in Bosuilendorp zo’n 350 leerlingen van OBS de Klokkebei tijdens de kinderoptocht door het dorp. "Wij vinden het belangrijk om de traditie van carnaval mee te geven aan onze leerlingen. We zitten hier in een dorp waar veel carnavalsverenigingen zijn. Door kinderen op de basisschool in aanraking te brengen met de optocht, hopen we dat ze zich aansluiten bij deze verenigingen als ze wat ouder zijn", zegt leerkracht Sandra van Erve.

Niet alleen de leerlingen van Basisschool de Klokkebei zijn enthousiast over de kinderoptocht. Ook de meesters, juffen en ouders vinden het een feestje.

Carnaval op Brabantse basisscholen (FOTO: Erald van der Aa)

'Dorpsgebeuren'

In Pierewaaiersrijk (Moergestel) vierden basisschool De Vonder en basisschool De Bienekebolders samen met de vier carnavalsverenigingen binnen Pierewaaiersrijk het schoolcarnaval. In cultureel centrum Den Boogaard was er een dj en bioscoop. De kinderen konden onder andere geschminkt worden en glitter tattoos krijgen.

Volgens Rob Uddo, directeur van Basisschool De Vonder, was het ‘een echt dorpsgebeuren’, omdat zowel ouders als de carnavalsverenigingen betrokken waren bij de organisatie van het kindercarnaval. Uddo zegt dat hij het belangrijk vindt dat er op school aandacht wordt besteed aan de dorpscultuur en dat zijn leerlingen in aanraking komen met de katholieke feesten.

Kindercarnaval in Moergestel (FOTO: Paul Franken)





In Turfstekerslaand (Kaatsheuvel) liepen 1200 kinderen van verschillende basisscholen de ‘Kènderoptocht’. Naast de ‘Kènderoptocht’ krijgen de kinderen van SOT en het Turfstekerskwartet les op school over carnaval. Zo gaan verschillende klassen kijken bij de bouw van een carnavalswagen.

"Ze leren dat carnaval ook gaat om het hebben van een prachtige tijd met je vriendengroep en samen met elkaar leren bouwen. Oftewel: saamhorigheid", aldus de organisatie van de ‘Kènderoptocht’.