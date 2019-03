Snelle achterstand van Willem II in Heerenveen (2-0) LIVE]

Willem II is in de winning mood. Wint de ploeg ook van Heerenveen? Foto: VI-Images

HEERENVEEN -

Willem II is de belangrijke uitwedstrijd in Heerenveen slecht begonnen. Al in de derde minuut scoorde Michel Vlap namens de Friezen bij een razendsnelle counter. In de 9e minuut maakte Sam Lammers de tweede goal uit een terecht gegeven penalty. Debutant Van den Bogert maakte hands, keeper Wellenreuther die eerder deze week nog liet zien een penaltykiller te zijn, kon het schot van Lammers niet keren. Kan de ploeg van Adrie Koster het tij keren? Op de tribune zitten fans in carnavalskleding, maar het lijkt er niet op dat ze de polonaise kunnen lopen.