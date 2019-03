Willem II komt terug van grote achterstand, rood voor Meissner en voor verzorger (3-2) [LIVE]

HEERENVEEN -

Willem II is de uitwedstrijd in Heerenveen slecht begonnen, maar kwam in de tweede helft goed terug. Al in de derde minuut scoorde Michel Vlap namens de Friezen bij een razendsnelle counter. In de 9e minuut maakte Sam Lammers de tweede goal uit een terecht gegeven penalty. In de 32e minuut werd een goal van Lammers afgekeurd na buitenspel.