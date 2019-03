Willem II verliest na inhaalrace met 4-2 van Heerenveen, rode kaart voor Meissner en verzorger

Willem II begon de wedstrijd uiterst zwak. Al in de derde minuut scoorde Michel Vlap namens de Friezen bij een razendsnelle counter. In de 9e minuut maakte Sam Lammers de tweede goal uit een terecht gegeven penalty.

In de 32e minuut werd een goal van Lammers afgekeurd na buitenspel. Na ingrijpen van de VAR, mocht Heerenveen toch juichen: 3-0.

Kon de ploeg van Adrie Koster het tij keren? Op de tribune zaten fans in carnavalskleding, maar het leek er het eerste uur niet op dat ze de polonaise konden lopen. Willem II deed in de eerste helft weinig terug. Op een doelpoging van Crowley en een goede kopbal van Tapia op de lat na waren er weinig mogelijkheden.

Debuut

Het was niet de wedstrijd van debutant Van den Bogert die bij de 2-0 hands maakte. Keeper Wellenreuther die eerder deze week bij het bekerduel tegen AZ nog liet zien een penaltykiller te zijn, kon het schot van Lammers niet keren.

Heerenveen begon veel scherper aan het duel dan Willem II. De Friezen lieten goede combinaties en goede passes zien, Willem II kwam er nog niet aan te pas. Het leek zelfs na een kwartier al 3-0 te worden na een corner, maar de scheidsrechter floot af voor een duwfout tegen Wellenreuther.

De ploeg moet de geblesseerde Jordens Oeters missen, maar waren -voor de aftrap- wel in de winning mood. Donderdagavond kwalificeerde de ploeg zich voor de finale van de KNVB-beker. De club kan volgend seizoen als het meezit dus zelfs Europees voetbal halen.



Tweede helft

Ook in het begin van de tweede helft was Heerenveen de betere ploeg. De Friezen hadden snel kans op 4-0, maar Palacios kopte de bal van de doellijn. Kort na rust deed Willem II eindelijk iets terug. Het was Isak die in de 53e minuut scoorde na verdedigende fouten en goed voorbereidend werk van Dankerlui.

De Tilburgers werden wakker, het spel werd veel beter. Een paar minuten na zijn goal schoot Isak in het zijnet. Kort daarna viel de aansluitingstreffer (3-2) na een hele goede actie van Pavlidis.

Juist toen Willem II het geloof had herwonnen kreeg Meissner makkelijk rood nadat hij de achillespees van tegenstander Lammers raakt. De scheidsrechter leek de beelden te gaan bekijken op advies van de VAR, maar liep naar de bank om ook verzorger Henry van Amelsfort die op de bank zat rood te geven, vanwege commentaar op de leiding. Toch lieten de Tilburgers het hoofd niet hangen. In de 85e minuut had Crowley zelfs kans op de gelijkmaker.

In de blessuretijd gooide voormalig Willem II-speler Rienstra de deur in het slot: 4-2.