'Verbouwing rijksmonument de Klokkenberg tot nieuw Bredaas woongebied is gelukt'

De vrijdag voor carnaval in 2017 hoorde Schul dat hij de Klokkenberg mocht kopen. Nota bene het voormalige sanatorium en later thoraxcentrum waarin hij als 8-jarig astma-patiëntje ook nog tijd doorbracht. Nu, twee jaar later, is het complex het domein van bouwvakkers, die de monumentale panden ombouwen tot 60 herenhuizen met tuin en 20 appartementen. Daarvan zijn er al 55 verkocht en betrekken de eerste bewoners deze zomer hun nieuwe stek.

Project geslaagd

In totaal wordt er zo'n 100 miljoen euro in het landgoed geïnvesteerd, waar naast de monumentale gebouwen ook nieuwbouwhuizen gaan komen. Om de Klokkenberg te verbinden met winkels en scholen in het naastgelegen Ulvenhout, wordt er over enkele weken een fietsbrug over het riviertje de Mark gelegd.

Nu de nieuwe bestemming van de Klokkenberg vorm krijgt - en genoeg kopers trekt - kan Richard Schul stellen dat het ombouwproject gelukt is: "We weten nu dat de hele transformatie van dit leegstaande grote rijksmonument uit de wederopbouw van Nederland - het heeft bijna 15 jaar leeggestaan - dat dat voor de zomervakantie zijn eerste bewoners gaat krijgen."









Veel licht en verse lucht

De Klokkenberg opende in 1953 als sanatorium de deuren voor mensen met tuberculose. Omdat het in die tijd ontbrak aan goede medicijnen werd gedacht dat tbc-patiënten beter genazen door veel daglicht en verse lucht. Daardoor hebben de kamers aan de zuidelijke kant waarin de bedden stonden een schuin opstaand plafond zodat er extra veel zonlicht bij de patiënten kwam.

Eigenlijk is de Klokkenberg een collectief Brabantse bezit, zegt Schul: "De financiering van de Klokkenberg is destijds door alle dorpen en steden in Brabant bij elkaar gebracht. Daardoor heb je een heel ander gebouw, want hierin ligt Brabant besloten."