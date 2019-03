Deze Brabanders waren voor het eerst bij 3 Uurkes Vurraf: 'Eindelijk mag ik het meemaken!'

Martijn (20), uit Nuenen:

“Ik wilde hier echt graag hier een keer naartoe, want het is gewoon het meest geweldige feest van carnaval. Ik vind het ook geweldig, serieus. Dit is echt bijzonder.”

Frank (48), uit Helmond:

“Ik hou hier echt van! Ik vind het heerlijk, dit feestje. Het kennie mooier zijn, om het op z’n Helmonds te zeggen. En eindelijk mag ik het een keer meemaken!”

Mandy en Daisy (beide 26), uit Nuenen:

Mandy: “Ik vind het echt een superleuk feestje. Het is mooi om al die artiesten eens voorbij te zien komen. De sfeer is gewoon echt te gek. We schrijven ons al een jaar of zeven in, maar we hebben nog nooit een kaartje gehad. En afgelopen donderdag kregen we eindelijk bericht, dus dat was echt geweldig.”

Daisy: “Daar sluit ik me volledig bij aan. We willen volgend jaar zeker terugkomen, we genieten volop! Ik ben dit jaar Prinses van mijn carnavalsvereniging en dan moet je natuurlijk overal bij zijn, ook bij 3 Uurkes Vurraf. Hét begin van de carnaval. Dus ik ben heel blij dat ik er dit jaar bij ben.”

Eefke (33), uit Meerhoven:

”Supergezellig hier! Echt hartstikke leuk. Ik heb lekker een feestje gebouwd. Ik hou ervan! Ik ben hier gezellig met een vriendin. Zij heeft de kaartjes gewonnen en ik mocht mee. Gezellig hè?”

Edith (53), uit Gastel:

“Ik ben een geboren en getogen Eindhovense en ben vroeger altijd naar de Bolhoedjes gegaan om carnaval te vieren. Toen ben ik een tijdje gestopt met carnavallen, maar nu ben ik weer terug! Dus het is een beetje nostalgie voor me. Een hele goede vriendin heeft het kaartje voor me geregeld, echt fantastisch. Iedereen moet hier zijn en iedereen weet dat ook. En daarom is het zo mooi en is het zo geweldig als je erbij mag zijn!”

