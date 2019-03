Tegenvallende uitslagen voor Brabantse Keuken Kampioen Divisie-ploegen, behalve voor Jong PSV

Carnaval begint voor de Brabantse clubs uit de Keuken Kampioen Divisie niet met een polonaise, alleen Jong PSV kan met een lekker gevoel feest gaan vieren. De Eindhovense club was de enige Brabantse Keuken Kampioen Divisie-ploeg die in speelronde 27 een zege boekte.

Jong Ajax-FC Den Bosch 2-2

Na vijf wedstrijden zonder overwinning hoopte FC Den Bosch, dat eerder de tweede periodetitel won, weer eens op een zege. De overwinning kwam er echter niet. De start in Amsterdam was goed, want binnen twintig minuten kwam de ploeg van trainer Wil Boessen op voorsprong. Rauno Sappinen werd in het strafschopgebied onderuit gelopen door Perr Schuurs, Stefano Beltrame benutte de strafschop die gegeven werd: 0-1.

Het genieten van de voorsprong duurde niet lang voor FC Den Bosch, vijf minuten na de openingstreffer maakte Noa Lang de gelijkmaker: 1-1. Lang zorgde kort voor rust ook voor de tweede Amsterdamse treffer, hij schoot Jong Ajax op 2-1. De thuisploeg ging vervolgens nadrukkelijk op zoek naar de 3-1, maar die kwam er niet. Beltrame maakte met zijn tweede van de avond gelijk: 2-2.

Het was niet waar FC Den Bosch op hoopte, maar omdat het een zwaarbevochten punt was kan men er mogelijk nog wel blij mee zijn.

SC Cambuur-TOP Oss 0-0

TOP Oss had het in de laatste wedstrijd moeilijk tegen een compact Jong FC Utrecht, met SC Cambuur treft de ploeg uit Oss een tegenstander. Tot genoegen van trainer Klaas Wels. "Daar ben ik blij mee, want dat betekent dat er voor ons ook meer ruimte komt. Cambuur zal niet blind naar voren hollen, maar ze zullen in eigen huis wel het initiatief willen nemen. Zij spelen om te winnen. Wij doen dat ook, dus het kan een leuke pot worden."

Dat werd het echter niet, een leuke pot. Als je een samenvatting moet maken met hoogtepunten, ben je snel klaar. Er waren weinig kansen in Leeuwarden, voor beide ploegen. Al waren er in de slotfase nog wel mogelijkheden voor zowel Cambuur als TOP Oss, waardoor het even spannend werd. Gescoord werd er niet, dus bleef het 0-0.

Sparta-RKC Waalwijk 2-1

RKC leek op bezoek bij de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie lange tijd op weg naar een goed resultaat. Maar zover kwam het niet, de ploeg van trainer Fred Grim stapte door een late tegentreffer uiteindelijk met een 2-1 nederlaag van het veld op Het Kasteel.

Na negen minuten spelen kreeg Sparta een enorme kans om de score te openen. Doelman Etienne Vaessen durfde een bal niet te vangen, omdat hij via de voet van één van zijn ploeggenoten kwam. Hij kopte de bal raar weg, precies in de voeten van een Sparta-speler. Vaessen stormde vervolgens richting rand strafschopgebied, maar werd daar simpel uitgespeeld. Gigle Ndefe voorkwam een vroege tegentreffer door de bal uiteindelijk van de lijn te halen.

Na ruim twintig minuten spelen kwam RKC bijna op voorsprong, Sylla Sow raakte de paal. Vanuit een corner was de spits ruim tien minuten later alsnog trefzeker. Bij de tweede paal kroop Sow voor tegenstander Duarte, hij tikte de bal binnen: 0-1.

Met nog tien minuten op de klok kwam Sparta op gelijke hoogte. Laros Duarte schoot de 1-1 tegen de touwen, dat deed hij op fraaie wijze vanuit een vrije trap. Een paar minuten voor het laatste fluitsignaal maakte Halil Dervisoglu de 2-1. Doelman Vaessen pakte veel ballen, maar moest uiteindelijk toch een tweede keer vissen. Hij kwam te laat bij een corner en zag Dervisoglu de bal binnen koppen.

Helmond Sport-Jong PSV 0-2

Jong PSV heeft het Brabantse onderonsje met Helmond Sport winnend afgesloten. Mauro Junior werd matchwinner in Helmond.

Binnen een kwartier kwamen de bezoekers al op voorsprong. Zakaria Aboukhlal werd onnodig naar de grond gewerkt in het strafschopgebied, Mauro Junior schoot de gegeven strafschop vervolgens vol overuiging binnen.

De Eindhovenaren vergaten vervolgens de wedstrijd op slot te gooien. De ploegen zochten met een 0-1 ruststand de kleedkamers op, daar waar Bertalan Kun net iets eerder al naar toe was gegaan. De PSV'er kreeg rood na een onbesuisde tackle.

Met een man minder scoorde Jong PSV nog een keer in Helmond, Lennerd Daneels bepaalde in blessuretijd de eindstand op 0-2.

Almere City-FC Eindhoven 2-0

Het hoogtepunt van deze wedstrijd, vanuit het perspectief van FC Eindhoven, moet het debuut van Guus van Otterdijk zijn geweest. De zeventienjarige voetballer maakte zijn eerste minuten in het profvoetbal.

Verder was het vooral een wedstrijd om snel te vergeten. Na iets meer dan twintig minuten spelen kwam Almere City op voorsprong. De van Sparta overgekomen Ilias Alhaft kapte goed naar binnen en schoot vervolgens raak. Een kwartier voor tijd maakte Alhaft ook zijn tweede van de avond en daarmee bepaalde hij de eindstand op 2-0.