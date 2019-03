Volg hier LIVE de tussenstanden van de Brabantse clubs in de Keuken Kampioen Divisie

Jong Ajax-FC Den Bosch 1-1

Na vijf wedstrijden zonder overwinning hoopt FC Den Bosch, dat eerder de tweede periodetitel won, weer eens op een zege. De start in Amsterdam is goed, want binnen twintig minuten komt het op voorsprong. Rauno Sappinen wordt onderuit gelopen door Perr Schuurs, Stefano Beltrame benut de strafschop die gegeven werd: 0-1.

Het genieten van de voorsprong duurt niet lang voor FC Den Bosch, vijf minuten na de openingstreffer maakt Noa Lang de gelijkmaker: 1-1.

In voorbereiding op het duel in Amsterdam trainde FC Den Bosch niet in het eigen stadion. Trainer Wil Boessen week uit naar een complex in Sint-Michielsgestel. Vanwege de grasmat die ze in Amsterdam gebruiken? Nee, om nog meer blessures te voorkomen.

SC Cambuur-TOP Oss 0-0

TOP Oss had het in de laatste wedstrijd moeilijk tegen een compact Jong FC Utrecht, met SC Cambuur treft de ploeg uit Oss een tegenstander. Tot genoegen van trainer Klaas Wels. "Daar ben ik blij mee, want dat betekent dat er voor ons ook meer ruimte komt. Cambuur zal niet blind naar voren hollen, maar ze zullen in eigen huis wel het initiatief willen nemen. Zij spelen om te winnen. Wij doen dat ook, dus het kan een leuke pot worden."

Sparta-RKC Waalwijk 0-1

RKC, nummer drie van de huidige periode, gaat op bezoek bij de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie.

Na negen minuten spelen krijgt Sparta een enorme kans om de score te openen. Doelman Etienne Vaessen durft een bal niet te vangen, omdat hij via de voet van één van zijn ploeggenoten komt. Hij kopt de bal raar weg, in de voeten van een Sparta-speler. Vaessen stormt richting rand strafschopgebied, maar wordt simpel uitgespeeld. Gigle Ndefe voorkomt een vroege tegentreffer door de bal uiteindelijk van de lijn te halen.

Na ruim twintig minuten spelen komt RKC bijna op voorsprong, Sylla Sow raakt de paal. Vanuit een corner is de spits ruim tien minuten later alsnog trefzeker. Bij de tweede paal kruipt Sow voor tegenstander Duarte, hij tikt de bal binnen: 0-1.

Helmond Sport-Jong PSV 0-1

Met Jong PSV is het altijd de vraag welke spelers er op het veld staan. Volgens Helmond Sport-trainer Robby Alflen maakt dat niet veel uit. "Het maakt niet uit wie er speelt bij Jong PSV, het zijn allemaal hele goede voetballers. Ze zijn heel geduldig en zorgvuldig aan de bal."

Dat de Eindhovenaren altijd met goede voetballers spelen wordt al snel duidelijk. Binnen een kwartier komen de bezoekers op voorsprong in Helmond, Zakaria Aboukhlal ging onderuit in het strafschopgebied: penalty. Mauro Junior ging achter de bal staan en schoot hard raak: 0-1.

Almere City-FC Eindhoven 1-0

"We hebben afgelopen weken twee wedstrijden verloren en één gelijk gespeeld. Nu is het tijd om de weg omhoog weer in te slaan. We moeten nog wel wat volwassener zijn denk ik door de wedstrijd op de juiste manier aan te pakken", zegt Collin Seedorf over zijn FC Eindhoven.

Om een goed resultaat te boeken moet de ploeg van trainer David Nascimento flink aan de bak. Want na iets meer dan twintig minuten spelen komt Almere City op voorsprong, Ilias Alhaft kapt naar binnen en schiet raak.