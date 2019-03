Gewapende overval bij Aldi in Eindhoven, dader maakt geld buit

De Aldi aan het Judas Taddeusplein in Eindhoven is vrijdagavond rond halfnegen overvallen. De dader is daarna gevlucht. Hij zou gewapend zijn.

De overvaller bedreigde een medewerkster met een vuurwapen of iets dat daarop leek en ging er vandoor met geld uit de kassa.

Zwarte jas en rugzak

De donkere man wordt tussen de 25 en 30 jaar oud geschat. Hij is 1,75 meter lang en droeg een zwarte jas en had een rugzak bij zich. Hij had zijn gezicht bedekt toen hij de winkel binnenkwam.

Agenten hebben in de omgeving gezocht naar de man, maar ze zagen hem daar niet meer. De politie doet buurtonderzoek en bekijkt of er in de omgeving bewakingscamera’s hangen met beelden die kunnen helpen bij het onderzoek.