Nieuwe tik voor Michael van Gerwen, snelle nederlaag op UK Open

Michael van Gerwen heeft een dag na zijn nederlaag in de Premier League een nieuwe tik te verwerken gekregen. De regerend wereldkampioen stroomde op de UK Open in tijdens de vierde ronde, maar dat was ook meteen zijn eindstation. Mervyn King was met 6-10 te sterk.

Van Gerwen ging donderdagavond onderuit tegen James Wade, de cijfers in de Premier League-wedstrijd waren duidelijk: 7-3. Een dag later stond die stand op een gegeven moment ook op het scorebord. Op dat moment een tussenstand, want in de vierde ronde speelden de darters volgens het best-of-19-principe.

King kwam op een riante voorsprong. Eigenlijk een voorsprong die je niet meer weg kunt geven. Van Gerwen deed nog zijn best en wist de achterstand ook nog wel te verkleinen, maar niet genoeg om zich te kwalificeren voor de volgende ronde op de UK Open. Uiteindelijk stapte Mighty Mike met een 6-10 nederlaag van het podium.

Matige prestaties

De provinciegenoten van Van Gerwen deden het niet veel beter. Jelle Klaasen stroomde net als Van Gerwen in tijdens de vierde ronde. Met Madars Razma als tegenstander had Klaasen geen slechte loting, toch ging hij onderuit. De nummer 117 van de wereld won met 4-10.

Mario Robbe moest vanaf de tweede ronde aan de bak. In zijn eerste wedstrijd was hij nog te sterk voor Andy Jenkins (6-5), in de derde ronde had hij geen antwoord op het spel van landgenoot Jeffrey de Zwaan: 2-6.