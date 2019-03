Geen carnaval voor TOP Oss, maar bloedeloos gelijkspel: 'Hier kunnen wij mee leven'

Een kleine zestig fans waren met een heuse partybus naar het hoge Noorden afgereisd. Ondanks de kou en het gelijkspel vierden de supporters op de tribune al carnaval verkleed als 'De bende van Oss.' "Zij hebben zich in ieder geval goed vermaakt", zag Dean van der Sluys vanaf het veld.

'Zaterdag en zondag carnaval vieren'

Als geboren en getogen Ossenaar gaat Dean van der Sluys dit weekend carnaval vieren. "Vanavond eventjes niet. Maar dit weekend ga ik het even goed inhalen. Het is toch het feest van het jaar."

Van der Sluys is één van de weinige Brabanders in de selectie. Toch is hij niet de enige speler die carnaval gaat vieren. " Er zijn ook een paar Limburgers, en die gaan het er ook van nemen." Toch hoeft de Ossenaar niet lang na te denken welk carnaval het leukst is. "Dat van Brabant natuurlijk. Sowieso."

Over de wedstrijd was Van der Sluys kort. " het was niet de meest attractieve wedstrijd, maar we hebben onze taken goed uitgevoerd. Met deze uitslag kunnen wij leven."

'Niet zo mijn ding'

Naast Van der Sluys is ook Norichio Nieveld een geboren en getogen Brabander, maar carnaval laat hij aan zich voorbij gaan. "Ik heb nog wat zaakjes af te maken, dus ik laat het dit jaar aan mij voorbij gaan. Of dat raar is dat ik als Brabander geen carnaval vier? Het is gewoon niet zo mijn ding.