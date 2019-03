OG3NE in training voor tv-programma Dance, Dance, Dance

'Een nieuw avontuur', zo noemt OG3NE de deelname aan het dansprogramma voor bekende Nederlanders dat in 2018 nog werd uitgezonden door RTL 4, maar vanaf 2019 te zien zal zijn bij SBS6.

Ze zijn al volop in training, maar dat is nog lang niet alles. Want ze zijn ook bezig met een nieuw album en het plannen van een nieuwe theatertour. Je kunt dus zeggen dat OG3EN letterlijk en figuurlijk in beweging is!