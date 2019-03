Eindhoven terug op tweede plaats AD Misdaadmeter

Eindhoven is gestegen naar de tweede plaats op de jaarlijkse Misdaadmeter van het AD. Vorig jaar bezette de gemeente nog de derde positie. Eindhoven moet alleen Amsterdam boven zich dulden.

In Eindhoven is het aantal gemelde overvallen in 2018 verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder - van twintig naar veertig - en ook het aantal meldingen van straatroven steeg aanzienlijk: van 59 naar negentig.

In Breda steeg het aantal autodiefstallen met ruim 25 procent. Ook in Helmond vonden vorig jaar veel autodiefstallen plaats - een het aantal aangiften nam toe met 28 procent ten opzichte van 2017 - maar vooral het aantal straatroven steeg daar aanzienlijk: van vier naar 28.

'Rode ranglijst'

In de top tien van meest onveilige plaatsen van 2018 staan vier Limburgse gemeenten. Naast Heerlen (4) en Maastricht (5) - die vorig jaar ook tot de tien onveiligste gemeenten behoorden - gaat het om Sittard-Geleen (7) en Roermond (9). Niet eerder stonden zoveel Limburgse gemeenten zo hoog in deze lijst.

In de top honderd van meest onveilige Nederlandse plaatsen staan elf Brabantse gemeenten:

2. Eindhoven (vorig jaar nog op plaats 3)

15. Breda (15)

16. Helmond (17)

24. Tilburg (22)

27. Den Bosch (19)

28. Roosendaal (30)

38. Cranendonck (180)

66. Bergen op Zoom (59)

71. Oosterhout (49)

82. Boxtel (120)

90. Grave (92)

Meer overvallen

Uit cijfers van de politie blijkt dat er ten opzichte van 2017 dertien procent minder woninginbraken waren in heel Nederland en dat steeds minder mensen het slachtoffer worden van zakkenrollers.

In 2018 waren er wel vier procent meer overvallen. Dat geldt niet alleen voor veel grote steden. In middelgrote gemeenten met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners waren er acht procent meer overvallen.

Een bijzondere vermelding in de AD Misdaadmeter krijgt de gemeente Laarbeek. Daar heb je volgens de krant de 'meeste kans om overvallen te worden'.

'Donkergroene' ranglijst

Vorig jaar bleek de gemeente Woudrichem in de AD Misdaadmeter de 'veiligste gemeente van Nederland'. Inmiddels is Woudrichem samengevoegd met Aalburg en Werkendam onder de naam Altena. Dit 'kost' Woudrichem de koppositie op de ranglijst van meest veilige gemeenten, maar Altena staat op een nog altijd keurige 302e positie. Het Twente Dinkelland heeft de eerste plaats van Woudrichem overgenomen.

De volledige lijst van Brabantse gemeenten in het donkergroen - veilig dus - ziet er als volgt uit

265. Asten (212)

272. Dongen (315)

274. Sint-Michielsgestel (295)

278. Heeze-Leende (277)

284. Oirschot (228)

290. Bernheze (298)

293. Haaren (227)

296. Nuenen (260)

302. Altena (een samenvoeging van Aalburg (314), Werkendam (334) en Woudrichem (1))

303. Sint Anthonis (373)

305. Bladel (274)

337. Mill en Sint-Hubert (364)





