Bestuurder raakt van de weg en rijdt zich klem tussen huis en een boom

Een automobilist is zaterdagochtend op de Oude Kerkstraat in Veldhoven van de weg geraakt en tussen een huis en een boom tot stilstand gekomen.

De bestuurder raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een vrouw die ook in de auto zat, kwam er zonder kleerscheuren vanaf.

Nadat de bestuurder van de weg was geraakt is reed hij eerst door een voortuin. Daarna botste hij tegen het huis. De politie onderzoekt of de bestuurder onder invloed was van alcohol.