Carnaval bij Omroep Brabant: Het Fijnfisjenie Café is geopend!

EINDHOVEN -

Vier dagen lang zie je alles over carnaval in het Fijnfisjenie Café van Omroep Brabant. Onze verslaggevers reizen door heel de provincie, we zenden de leukste clips van 3 Uurkes Vurraf uit, en brengen de optochten voor je in beeld. Natuurlijk slaan de we tonpraters niet over, laten we je heel veel feestvierende Brabanders zien en komen er carnavalsartiesten bij ons langs in het Fijnfisjenie Café.