Dronken Zevenbergenaar (42) mishandelt beveiliger, man slaat vrouw met verkeersbord

Een 42-jarige man uit Zevenbergen is vrijdagavond rond kwart voor elf opgepakt nadat hij op de Markt in zijn woonplaats een beveiliger had mishandeld. De beveiliger werd zonder aanleiding geslagen door de Zevenbergenaar.

Omstanders pakten de Zevenbergenaar vast, waarna agenten hem konden aanhouden. De man, die volgens de politie stevig gedronken had, beledigde tijdens zijn aanhouding ook een van de agenten. De beveiliger was aan het werk voor het zogeheten Sus-team dat mensen aanspreekt op hun gedrag om uitgaansgeweld in de kiem te smoren.

De verdachte zit nog vast en kreeg van burgemeester Jac Klijs een gebiedsverbod opgelegd. Ook zal de verdachte worden vervolgd. De beveiliger is door een arts aan zijn verwondingen behandeld.

Verkeersbord

Het was een onrustige nacht in Zevenbergen. Op het Suikerpad in Zevenbergen sloeg rond half drie een 18-jarige man uit Klundert een 19-jarige vrouw met een verkeersbord. De vrouw raakte gewond. De man uit Klundert is aangehouden.