Dikke pech voor de Zware Jongens: ‘Carnavalswagen rijdt niet mee want boot dreigde te kapseizen’

Carnavalsvereniging CV de Zware Jongens heeft dikke pech. In de boot die op hun carnavalswagen is gebouwd is ‘iets’ stuk waardoor de boot dreigt te kapseizen. Uit voorzorg rijdt de praalwagen (nummer 16) zaterdag niet mee in de optocht van Eindhoven.

“Wat er precies mis is, weten we niet. We gaan vandaag nog onderzoeken wat het mankement is”, vertelt Roy Leenders, een van de ‘zware jongens’. De figuranten op de wagen zijn verkleed als piraat en op zoek naar ‘een schatje’, een knipoog naar datingsites. “We zijn bang dat de boot verder gaat overhellen als er mensen op staan.”

Volgens Leenders zijn de leden van zijn carnavalsvereniging zwaar teleurgesteld. “Er zitten echt heel wat uren werk in”, vertelt hij. De Zware Jongens gaan zaterdagmiddag met man en macht aan de slag om het euvel te repareren. “Het is de bedoeling dat we zondag in Valkenswaard wel mee rijden in de optocht.”