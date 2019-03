Marijns vrachtwagen met geluidsinstallatie rijdt over zijn eigen voet, maar carnaval kan doorgaan

Marijn van der Bruggen van carnavalsvereniging Goed gek uit Helvoirt beleefde op carnavalszaterdag hachelijke momenten. Zijn eigen vrachtwagen met geluidsinstallatie reed over zijn voet. "Het was een miscommunicatie tussen mij en de chauffeur. Ik liep naast de wagen en zag dat iedereen erop stond. Dus ik zei: rij maar door. Ik zei het iets te vroeg, want ik moest zelf nog aan boord klimmen. Toen reed hij dus over mijn voet."

Marijn was met de wagen en de andere leden van CV Goed Gek onderweg naar het evenement Karnaval Festival in Moergestel. Ook na het incident, dat gebeurde in Oisterwijk, ging hij met het gezelschap verder die kant op. "Ik wilde dat iedereen een fijne avond zou hebben."

'Nu houdt het alweer op'

Terwijl zijn kameraden met de wagen verdergaan naar het festivalterrein, stapt Marijn uit bij café 't Draaimboompje in Moergestel. Daar wordt zijn voet gekoeld en worden de hulpdiensten gebeld. Het lijkt er dan op dat zijn voet gebroken is. "Dat was echt even schrikken. Ik ben zolang bezig geweest met de voorbereidingen op carnaval. We gaan alle dagen op pad met de wagen. En ik dacht: nu houdt het voor mij al op."

Geen alcohol

Maar Marijn heeft geluk. Hij wordt met een rapid responder, een soort kleine ziekenwagen., naar het ziekenhuis gebracht. Daar worden foto's gemaakt en krijgt Marijn heel goed nieuws: geen gips, maar een drukverbandje. De voet is gekneusd. "Wel heeft de arts gezegd dat ik 24 uur geen alcohol mag drinken, want door alcohol kan de zwelling erger worden. Dus dat ga ik dus ook niet doen."

Carnaval zit bij Marijn in zijn bloed, zo blijkt. Want na zijn bezoekje aan het ziekenhuis gaat hij.....zijn vrienden opzoeken bij het Karnaval Festival. "Ik heb mijn veiligheidsschoenen aangetrokken en zoek een rustige feesttent op."