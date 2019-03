Scooterrijder gaat onderuit en raakt zwaargewond in Eindhoven

De scooterrijder is naar het ziekenhuis gebracht. (Foto: Dave Hendriks/ SQ Vision)

Een scooterrijder is zaterdag aan het begin van de avond zwaargewond geraakt in Eindhoven. Dat gebeurde op de kruising van de Gildelaan en de Kruisstraat .

De bestuurder ging met de scooter onderuit. Hij of zij lijkt ernstig gewond te zijn geraakt. Er kwam een trauma-helikopter maar het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De trauma-arts is met het slachtoffer meegegaan. Ook kreeg de ambulance politie-begeleiding.