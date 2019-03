PSV kan in polonaise terug naar Lampegat na zege op Excelsior

PSV heeft op carnavalszaterdag in de eredivisie een eenvoudige zege geboekt op Excelsior. Het werd 2-0 in Rotterdam. Mark van Bommel zag dat zijn formatie heer en meester was op Woudestein.

PSV begon voortvarend aan het duel tegen Excelsior. Al na negen minuten nam de regerend landskampioen een voorsprong, Steven Bergwijn schoot binnen. Een goede start voor de ploeg die de laatste drie wedstrijden in de eredivisie niet wist te winnen.

Een tegenvaller was er voor PSV na een klein half uur. Hirving Lozano liep tegen een gele kaart op en mist volgende week de thuiswedstrijd tegen NAC Breda. De Mexicaan liet zich makkelijk vallen en werd op de bon geslingerd.

De ploeg van Mark van Bommel had voor rust een paar kansen om de voorsprong te verdubbelen. PSV speelde veel beter dan in de voorgaande duels en merkte ook dat tegenstander Excelsior in het eerste bedrijf helemaal niets klaar wist te spelen. Een tweede goal kwam er voor de pauze echter niet.

In veilige haven

Een paar minuten na rust kwam die treffer er wel. Het was opnieuw Bergwijn die doel trof voor de Eindhovenaren. Hij onderschepte een terugspeelbal en prikte binnen. PSV was daarmee in veilige haven. De bezoekers waren in het restant van de partij ook heer en meester in Rotterdam. Het enige dat er aan ontbrak waren nog meer treffers.

Bekijk hieronder de opstelling van PSV.