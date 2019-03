NAC verliest opnieuw met grote cijfers en ziet gat met concurrentie groeien

Opnieuw heeft NAC niet weten te winnen. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag kwam nog wel op voorsprong op bezoek bij Vitesse, maar de Arnhemse club draaide die achterstand in de tweede helft om: 4-1. De hekkensluiter van de eredivisie wacht zodoende nog altijd op de eerste overwinning in het jaar 2019. Door het verlies bij Vitesse, liep concurrent De Graafschap weer een punt uit.

De Bredanaars begonnen met een flink gewijzigde opstelling. Door schorsingen en blessures mochten onder andere Daan Klomp, Greg Leigh en Mounir El Allouchi starten in Arnhem. Mikhail Rosheuvel keerde terug van zijn disciplinaire schorsing maar mocht op de bank plaatsnemen.

Die gewijzigde opstelling hielp NAC nog niet in de beginfase. Vitesse was de betere ploeg en had na vijf minuten al twee keer kunnen scoren uit twee standaardsituaties. Niet veel later kroop NAC iets of wat uit de schulp. Middenvelder Ramon Pascal Lundqvist schoot gevaarlijk van afstand en na 25 minuten kreeg Giovanni Korte de kans om NAC op voorsprong te schieten. De kleine aanvaller werd weggestuurd door aanvoerder Mitchell te Vrede -wegens schorsing Menno Koch- maar oog in oog met Vitesse-doelman Eduardo faalde Korte.

Een paar minuten later was hetzelfde recept wel succesvol. Opnieuw een steekpass van Te Vrede op Korte en dit keer was het wel raak. Daarmee scoorde NAC voor het eerst in 429 minuten weer eens in de eredivisie. Voor Korte was het zijn eerste NAC-goal sinds 29 oktober 2017.

Tekst gaat verder onder de tweet.

In het restant van de eerste helft golfde het spel in een langzaam tempo nog op en neer, maar dat was in de tweede helft anders. Het tempo lag hoger, Vitesse zette NAC meer en meer onder druk, maar de Bredase ploeg kwam er via een paar counters wel gevaarlijk uit. Toch kwam de thuisploeg al vroeg in die tweede helft op gelijke hoogte. De bal werd door Thomas Buitink bij de eerste paal ingetikt.

Een tegenslag voor NAC, maar de ploeg van Van der Gaag ging niet bij de pakken neerzitten. Sterker nog: NAC had direct na die tegengoal alweer op voorsprong moeten staan. Eerst kopte Daan Klomp de bal op de lat, alvorens Te Vrede zijn schot gepakt zag worden. Vitesse bleef daaropvolgend druk uitoefenen op NAC en na 67 minuten leek Vitesse de voorsprong te pakken. Een corner werd binnen gekopt, maar scheidsrechter Joey Kooij keurde de goal af. De bal zou de achterlijn al hebben gepasseerd.

Tekst gaat verder onder de tweet.

NAC gaf opvallend veel corners en vrije trappen rondom de zestien weg. Vitesse was daar de gehele wedstrijd al gevaarlijk uit en na 77 minuten werd de zoveelste vrije trap binnengelopen door Vitesse-verdediger Maickel van der Werff. Opvallend genoeg duurde het enkele minuten voor de goal definitief werd goedgekeurd. Scheidsrechter Kooij had een aantal minuten overleg met de VAR, die de leidsman uiteindelijk niet naar het scherm stuurde.

Vitesse won uiteindelijk nog met 3-1, doordat Alexander Büttner nog wist te scoren na een fout achterin de defensie van NAC. Bij de goal grabbelde Van Leer nog naar de bal, maar de goalie kon de bal niet vastpakken. Daarmee was het nog niet gedaan want Bryan Linssen scoorde in de blessuretijd nog de 4-1. Daarmee verliest NAC dus opnieuw en wordt het verschil met De Graafschap opnieuw groter.