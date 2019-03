Prins Royaal d'n Irste deed zijn huwelijksaanzoek tijdens de prijsuitreiking van de optocht in Potteschijterslaand, getuigen genoeg dus. Hij werd bijgestaan door zijn adjudant van de Raad van 11, Patrick Kant, die in het complot zat.

Neppaard

Wat maar weinig vrouwen overkomt, overkwam Evianne zaterdagavond. Want ze werd door een echte (carnavals)prins ten huwelijk gevraagd die bovendien een wit paard bij zich had. Vooruit, het was een nep paard, maar wie maalt daarom?

Onder begeleiding van het stemmige en toepasselijke lied 'Ivanhoe' is Prins Royaal op de knieën gegaan. Uiteraard ging er een zucht van verlichting door Potteschijterslaand toen Evianne de verlossende woorden sprak: ja ik wil!

Tissues

Hoewel Prins Roy bijna zeker wist dat zijn geliefde ja zou zeggen, was er toch rekening gehouden met een doemscenario. "Er waren confettikanonnen, voor als ze ja zou zeggen en tissues voor het geval ze zou weigeren", vertelt Roy. De tissues kwamen nu goed van pas voor de tranen van ontroering.

Om het aanzoek officieel te maken was er zelfs een bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand uitgenodigd. Zij kon de twee niet meteen trouwen, daarvoor moeten ze eerst in ondertrouw, maar BABS Brenda heeft het stel wel officieel verloofd.