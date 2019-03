Ireen Wüst na slechte schaatsdag: 'Op mijn leeftijd maak je nog steeds domme fouten'

Ireen Wüst is tweede geworden op de 500 meter. Op het WK allround in Calgary eindigde de Goirlese ruim achter titelhoudster Miho Takagi uit Japan. Op de 3000 meter kwam de schaatsster uit Goirle niet verder dan een zesde plek. "Mijn lichaam is gewoon op'', verzuchtte Wüst, de nummer vier van het klassement, na afloop.

Al na de eerste honderd meter keek Wüst tegen een achterstand van ruim een halve seconde aan. Wüst moest Takagi voorrang geven bij de kruising. De moeizame wissel zorgde ervoor dat Takagi haar voorsprong nog wat kon vergroten. Wust zette een tijd neer van 38.46 seconden, Takagi reed 37.22.

De Goirlese gaf na haar teleurstellende tijd op de 500 meter de titelstrijd al min of meer op. "Dat was een waardeloze rit'', bekende ze. "Het was meer rennen dan schaatsen, tot aan de kruising sowieso. Ook op mijn leeftijd maak je kennelijk nog steeds domme fouten. Ik wilde te graag mee met Takagi, maar kon haar niet bijbenen. Daardoor moest ik ook nog inhouden bij de wissel, want een botsing wil je al helemaal niet natuurlijk.''

Wereldrecord op zondag?

Wüst kwam zaterdagavond ook in actie op de 3000 meter. Ze zette een tijd neer van 3 minuten en 59,79 seconden en werd daarmee zesde. "Ik voel dat de energie een beetje op is. Het is een lang seizoen geweest. Niettemin ga ik op de 1500 meter proberen nog iets moois neer te zetten en dan zien we daarna wel hoe het op de 5000 meter afloopt.''

In het klassement is Wüst gezakt naar plek vier, op 3,54 van Takagi die aan kop gaat. De schaatsster uit Goirle hoopt zondag in Calgary een wereldrecord te rijden op de 1500 meter.