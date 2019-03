NAC-spelers zoeken naar antwoorden na nieuwe deceptie: ‘Ik weet het eerlijk gezegd echt niet’

“Dat is een heel goede vraag”, zegt Giovanni Korte na afloop. “Het mag niet gebeuren. Het gebeurt ons altijd. Ik weet er eerlijk gezegd het antwoord niet op. Misschien een stukje felheid of je man volgen. Er zijn talloze dingen, maar het gebeurt ons wel altijd.”

Zuchtend en zoekend naar antwoorden staan de spelers van NAC de aanwezige pers te woord. De nederlaag komt opnieuw keihard aan in het kamp van de Bredase hekkensluiter. De welbekende gifbeker lijkt helemaal leeg te moeten, aangezien NAC in maart nog altijd wacht op de eerste overwinning in 2019.

Klote

Korte scoorde nog, maar zag in de tweede helft vanaf de bank hoe zijn ploeg de wedstrijd totaal uit handen gaf. “Ja, dat is gewoon klote. Natuurlijk wordt er het een en ander gezegd in de kleedkamer. Maar als je ook kijkt hoe makkelijk die corners en vrije trappen binnenvallen. Dat is makkelijk te zeggen achteraf, maar we moeten voortborduren op de eerste helft.”

NAC speelde een aardige eerste helft en kwam binnen het half uur op een 0-1 voorsprong. Die eerste helft geeft de burger moed, in ieder geval bij de spelers van NAC. “We kunnen vertrouwen halen uit de eerste helft. We houden de nul in de eerste helft. Natuurlijk krijgen we er in de tweede helft vier tegen, maar die eerste helft geeft vertrouwen."

Ziek was Klomp er van. Zowel het resultaat als zijn gemiste kopkans op de lat. "Die bal zie ik nog wel een paar keer voorbij komen." Dat bleek achteraf een cruciaal moment, aangezien even later op voorsprong kwam en die niet meer uit handen gaf. "Maakt het allemaal extra pijnlijk dat die tweede goal van hun buitenspel was", baalt Klomp. "Dat zit dan ook niet mee."

Tot overmaat van ramp kreeg Klomp in de slotfase nog zijn tweede gele kaart. Daarmee is de jonge verdediger geschorst voor de wedstrijd op bezoek bij PSV.

