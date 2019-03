Man thuis in Breda mishandeld en beroofd, daarna geschrokken naar familie gereden

De bewoner van een huis aan het Laag Zand in Breda is zaterdagavond mishandeld en beroofd. Dit gebeurde door twee mannen. Ze gingen er met een onbekende buit vandoor.

Het tweetal klopte rond negen uur op het raam van het huis. Toen het slachtoffer de voordeur opendeed, kreeg hij een klap in het gezicht. Bovendien werd de man naar de grond getrokken. De overvallers verlieten de woning nadat ze een aantal spullen dat het slachtoffer bij zich had hadden gekregen.



Bij familie politie gebeld

Het is niet bekend wat de man heeft afgegeven. Na de overval is hij geschrokken naar familieleden gereden. Hier werd de politie gebeld.