Eerste hulp voor je kater: de perfecte anti-katerlasagne

“Lekkerder, vetter en beter voor de kater”

Gezond doen, dat komt na de carnaval wel weer. De katerlasagne van Betty geeft je dé energie om weer ‘fris en fruitig’ door te hossen!

Dit is wat je nodig hebt:

Bladerdeeg

Hul veul kroketten

Geraspte kaas

Mayonaise

Mosterd

Olijfolie

Ovenschaal

Zo zet je supersnel jouw katerlasagne op tafel:

Verwarm de oven voor op 180 graden. Vet de ovenschaal in met olijfolie. Bekleed de bodem van de ovenschaal met een laag bladerdeeg. Breng een laag mayo en mosterd aan op de bladerdeeg. Breng een laag kroketten aan. Vergeet ze niet een klein beetje aan te duwen. Maak af met een laag mayo en mosterd. Breng een tweede laag bladerdeeg, mayo, mosterd en kroketten aan. Breng een derde laag bladerdeeg aan. Duw alles een beetje aan en maak af met een laagje geraspte kaas. Bak de lasagne in de oven voor 15-17 minuten.

Betty's tips en trucs voor de perfecte katerlasagne









Een bodempje leggen & water drinken

Volgens het Voedingscentrum wordt de alcohol langzamer in je bloed opgenomen wanneer je een maaltijd eet voor je drinkt. "Dat komt omdat het eten als het ware een 'buffer' vormt in je darmen.” Een bodempje leggen met de katerlasagne van Betty, is dus nog niet zo'n slecht idee! Maar de gouden tip blijft toch echt om 'het goud' te laten staan en te kiezen voor een watertje. Die vervelende hoofdpijn komt namelijk doordat alcohol je uitdroogt. Het tekort aan vocht in je hersenen daar krijg je zoals Lamme Frans zou zeggen 'een kop als een boemeltrein'' van. Zo nu en dan een glaasje water tussen de pilskes en Schrobbelèr door, zal je jezelf de volgende ochtend een plezier mee doen.

