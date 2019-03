Neem vandaag je paraplu mee naar de carnavalsoptocht, maar maandag het wordt beter

"Helemaal droog wordt het deze zondag niet", vertelt Dorien Bouwman van Weer.nl. "Het blijft bewolkt, er blijven af en toe wat druppels vallen - we gaan naar een millimeter of tien - maar zondagmiddag valt er beduidend minder dan deze ochtend."

Flink wat wind

Het waait wel aardig. "Die wind gaat zondagavond nog wat aantrekken, maar dan is het wel een stuk droger. Het is ook niet koud. Het wordt deze zondag een graad of dertien. Dat is misschien een schrale troost."

In de loop van de nacht komen er wat nieuwe buitjes aan. "Het gaat dan nog iets harder waaien. Maandagochtend kan er echt flink wat wind staan. Ook dan valt er af en toe een bui. Maar in de loop van de ochtend lijkt dit een stuk minder te worden. Dan wordt het echt even droog. We krijgen misschien ook wel wat zon te zien. Maandagmiddag ziet het er aardig uit. Het is dan wel ietsje frisser dan zondag, maar nog steeds een graad of tien. Best aangenaam."

Drie zonuren

Dinsdag komt er volgens Bouwman 'misschien nog heel enkel buitje voorbij'. "Maar dat zal niet zo heel veel voorstellen. Dan is er best wel wat ruimte voor de zon. Drie zonuren zie ik. Dat is best aardig. En helemaal niet zoveel regen."