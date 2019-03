Carnavalsfeestje in de regen! D'n Opstoet van Kruikenstad (Tilburg) [FOTO'S]

De optocht beleefde een jubileumeditie. Het was de 55ste keer dat d'n Opstoet door de straten trok. het motto was dan ook: 'Ongelooge waor, 55 jaor?!'



Fotoreportage

Onze fotografe hees zich ook in een vrolijk carnavalspèkske en stortte zich in het feestgedruis. De fotoreportage is hier te bekijken.











Kijk hier de beelden terug van de optocht van kruikenstad.





Knappe nar









Ierse kabouters op de kiek





D'n Opstoet startte zondag aan het begin van de middag. Met een pushbericht wilden we jullie attenderen op het begin van onze live-uitzending vanuit Kruikenstad. Door een technische storing ontvingen jullie dat bericht pas aan het einde van de middag. Excuses daarvoor!