Prinsenwagen van Stampersgat total loss, drie dochters van prins Peer II gaan met de pet rond

Carnavalsvereniging De Meekrap in Stampersgat is de carnaval bijzonder slecht begonnen. Op weg naar Bosschenhoofd schoot de prinsenwagen zaterdagmiddag los van de tractor en kwam tegen een boom terecht.

De wagen is total loss en kan de komende dagen niet meer worden gebruikt. De Vastelaovedzottelaand in Oud Gastel was de reddende engel en bood een leenwagen aan voor de komende dagen.

Meerdere dorpen

“Met dat aanbod zijn we dan ook ontzettend blij. De bouwers van de Meekrap bouwen elk jaar een prinsenwagen die in meerdere dorpen meegaat. De prinsenwagen wordt elk jaar na carnaval verkocht. Met de opbrengst wordt dan een andere wagen gekocht om weer te verbouwen tot prinsenwagen”, vertelt Patty Bruijnseels, dochter van prins Peer II van Stampersgat.

Volgens haar zijn de bouwers flink van slag. “Er zijn heel wat uren werk in gaan zitten. Het is de bedoeling dat de zwaar beschadigde wagen toch weer wordt opgelapt.”

Met de pet rond

Voorafgaande aan de optocht gaan drie dochters (Patty, Shanon en Rachel) van prins Peer II samen met vier vriendinnen met de pet rond, ofwel een crowdfunding. De opbrengst wordt aan de bouwclub geschonken om de beschadigde prinsenwagen op te lappen. Het bedrag wordt tijdens de prijsuitreiking van de optocht aangeboden.