Timo Roosen naar het ziekenhuis na val bij Kuurne-Brussel-Kuurne

Hij wilde extra zijn best doen voor zijn broer, zei Timo Roosen vooraf. Begin dit jaar liep zijn broer Sjors een dwarslaesie op bij een verkeersongeval. Juist voor Sjors wilde de Tilburgse Timo dit voorjaar laten zien wat hij kon. Maar de vraag is of Roosen dit seizoen nog kan fietsen.

Na een harde val werd hij zondag met een ziekenwagen naar het ziekenhuis in Ronse gebracht. Zowel zijn rechterknie als rechterbeen doen pijn. Röntgenfoto's moeten uitwijzen wat de schade is.

Zijn rechterknie zat al in het verband na een eerdere valpartij in de Volta ao Algarve in Portugal. De wond was dicht, maar ging na de valpartij in Kuurne weer open.

De wedstrijd werd gewonnen door de Luxemburger Bob Jungels, de beste Nederlander was Niki Terpstra met een derde plek.