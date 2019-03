Even geen Carnaval Festival meer in de Efteling: 'Er blijft gelukkig nog genoeg over om te zien'

Toeval of niet: de laatste dag waarop Carnaval Festival in de Efteling voorlopig open is, valt exact samen met het 'echte' carnaval. De attractie gaat dicht voor onderhoud. De Efteling benadrukt dat de datum 3 maart niet met opzet is gekozen, maar al heel lang vast ligt. "Zeker bij dit soort werkzaamheden waarvoor een attractie drie maanden dichtgaat wordt de planning al ver van te voren gemaakt", laat een woordvoerder weten.

De meeste bezoekers valt de toevalligheid niet eens op. Ze komen deze zondag vooral uit België en Frankrijk of anders uit delen van Nederland waar nauwelijks carnaval gevierd wordt. "Wij komen uit Alphen aan de Rijn, maar zijn hier bijna wekelijks", zegt Timo. "We lopen dan meestal een vast rondje in de Efteling en dan gaan we ook altijd hier naar binnen."

Mooie upgrade

Dat het Carnaval Festival even sluit voor onderhoud, vindt hij vooral goed nieuws. "Het krijgt een upgrade dus het zal er wel mooier van worden." Of hij de attractie gaat missen is de vraag. "Nee hoor, er blijft nog genoeg leuks over om te zien."

Josephina uit Amersfoort is ook zo'n vaste bezoeker. "Het is prima dat de attractie in onderhoud gaat, maar ik vind het jammer dat alles aangepast wordt."

'Efteling-thuis'

Het moet blijven zoals het is, meent ze. "Het is superleuk zoals het is, dat moet je niet veranderen." 'Efteling-thuis' noemt ze de attractie.

Haar zoon Joey deelt die mening: "Het is zonde van de beleving zoals die nu is."

Toch gaat na vandaag Carnaval Festival op slot. Pas in juni kunnen de bezoekers er weer naar binnen.





