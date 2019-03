Voor het eerst in dertien jaar geen podiumplek voor Ireen Wüst op WK allround

"Mijn lichaam is gewoon op'', verzuchtte Ireen Wüst na de eerste dag van de wereldkampioenschappen allround in Calgary. "Niettemin ga ik op de 1500 meter proberen nog iets moois neer te zetten". De woorden van een topsporter, maar het lukte haar niet om zondag op die afstand op de hoogste plek te eindigen. Sterker nog: voor het eerst in dertien (!) jaar greep de Goirlese naast een podiumplek op het WK allround.

Wüst was het toernooi nog wel begonnen met een tweede plaats op de sprint en hield zo nog even zicht op een podiumplek in het algemeen klassement. Op de drie kilometer eindigde ze echter als zesde. Wat wilde de zesvoudige wereldkampioene op de tweede dag dan ook graag vlammen op de schaatsmijl.



Wüst toont klasse

In een rechtstreeks duel met Antoinette de Jong liet Wüst op de 1500 meter nog wel haar klasse en vechtlust zien. Vorig jaar waren de Nederlandse dames nog ploeggenoten, nu rivalen. Wüst begon pijlsnel, maar daarna zakte het tempo iets met een rondje van 29,50 na 1000 meter.

Wüst, die een loodzwaar seizoen achter de rug heeft, zette uiteindelijk een tijd van 1.53,48 neer. Op dat moment genoeg voor de eerste plek, maar ze schudde met haar hoofd. 'Nee', dat wordt geen eerste plaats wist ze al.

Haar concurrenten Miho Takagi en Martina Sablikova moesten immers nog schaatsen. Sablikova kon niet aan de tijd van de Nederlandse komen, maar Takagi won met overmacht in 1.52,08.

Reactie Wüst

"Schaatsen doet af en toe best pijn. Alsof het bloed uit je benen en je lijf trekt en ineens in je maag gaat zitten", zei ze na afloop van de 1500 meter tegen de NOS. "De opening was wel goed, maar ik krijg niet makkelijk de snelheid. Ik denk dat ik een solide rit reed, maar je wil graag meer laten zien Ik ga even een matje opzoeken en rustig liggen om me voor te bereiden op de vijf kilometer."



5 kilometer

Die afstand reed Wüst later op de avond in een rechtstreeks duel met Takagi. Met rondjes diep in de 32 en 33 seconden liep Wüst al snel achter op schema. Ze deed het wel beter dan de Japanse, die voor de wereldtitel vocht. Maar het was niet genoeg voor een plek in de top 3. Uiteindelijk zette Wüst een tijd neer van 6.59,80. Weg podiumplek en 'slechts' een vijfde plaats. Voor het eerst in dertien jaar, een hard gelag voor de Goirlese.