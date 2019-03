Trailer van vrachtwagen verliest dak door harde wind, A27 bij Hank weer open

Er was een omleiding vanwege het ongeval. (Afbeelding: ANWB)

HANK -

Een trailer van een vrachtwagen is maandagochtend om iets voor zeven uur bij Hank gegrepen door de wind. De trailer verloor het dak. Het dak werd rond acht uur van de weg gehaald. Om kwart over acht was de snelweg weer open. De vertraging nam vervolgens snel af.