Trailer van vrachtwagen verliest dak door harde wind, lange file op A27 richting Breda

Er is een omleiding vanwege het ongeval. (Afbeelding: ANWB)

HANK -

Een trailer van een vrachtwagen is maandagochtend om iets voor zeven uur bij Hank gegrepen door de wind. De trailer verloor het dak. Het dak wordt rond acht uur van de weg gehaald. Op de A27 bij Hank in de richting van Breda is door het ongeluk alleen de vluchtstrook open. Volgens de ANWB moeten automoblisten rekening houden met een uur vertraging.