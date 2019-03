Willy en René zijn lovend over 17-jarig talent Ihattaren: 'Hij voegt iets toe aan PSV'

“2-0 is een prima overwinning voor PSV, al had ik wel verwacht dat de score hoger uit zou vallen. Maar goed, ze hebben gewonnen”, zegt René. Het jonge talent Mohammed Ihattaren (17) stond voor het eerst in de basis bij PSV. “Een geweldig talent, het is tijd dat hij bij het eerste elftal komt. Hij heeft een toegevoegde waarde voor het team.”

René is het met hem eens. ”Als ik Van Bommel was, zou ik voor de opstelling van dit weekend gaan volgende week. Hendrix is uit vorm, dus ik zou Ihattaren en Sadilek laten staan. Ze speelden heel goed.”

Lastig verhaal voor NAC

Volgende week komt NAC op bezoek in Eindhoven. “NAC heeft het al moeilijk genoeg. Dus ik denk dat ze het komend weekend heel moeilijk gaan krijgen.” Ook Willy heeft er weinig vertrouwen in. “Bij NAC ziet het er slecht uit. Ik denk niet dat ze het gaan redden dit jaar.”

Over Willem II kunnen Willy en René kort zijn. “Het was een verdiende nederlaag. Maar ze staan wel in de finale van de beker, dus dat is een grote overwinning. Misschien spelen ze volgend jaar wel Europees!”

Na het voetbalweekend storten Willy en René zich weer in het feestgedruis. Maandagavond om 18.00 treden ze op in het Fijnfisjenie Café.