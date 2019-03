Deze bekende Brabanders storten zich in het feestgedruis [FOTO'S]

Hij verliet onze mooie provincie om naar Utrecht te verkassen. Maar Tilburger Domien Verschuuren was weer even terug in Kruikenstad. De radio-dj gaat gekleed in 'BoerenQiel' door het land om carnaval te vieren. Dat doet hij met een pakkende slogan. "Halfbezopen is een gebrek aan doorzettingsvermogen."

Waar blijft de foto van Klaas Dijkhoff?

De slogan 'Carnaval is geen sprint, het is een marathon', is wel degelijk van toepassing op VVD'er Klaas Dijkhoff. We weten van hem dat hij zich graag onderdompelt in het carnavalsgedruis van Kielegat (Breda). Foto's en filmpjes van een feestende fractievoorzitter ontbreken vooralsnog. We moeten het dus nog even doen met deze post van eind januari.

Roy Donders in stijl

Onze 'Stylist van het Zuiden' ging volledig in stijl in het oranje/groen door Kruikenstad (Tilburg). Roy Donders was vrijdag nog aanwezig bij Drie Uurkes Vurraf. Zondag was hij met vader en moeder te bewonderen in de optocht.

De outfit van Corry Konings

Corry Konings stal tijdens Drie Uurkes Vurraf de show met haar carnavalsoutfit. Als klap op de vuurpijl sleepte ze ook nog een oeuvre-award binnen, omdat ze vijftig jaar in het vak zit.

Corry Konings tijdens Drie Uurkes Vurraf. (Foto: Twan Spierts)

'Vanuit Mexico, veel plezier!'

Guido Weijers slaat carnaval dit jaar over. De cabaretier uit Breda is op vakantie in Mexico de carnavalsvierders in Brabant niet vergeten. Kleine noot aan Guido: niet vandaag, maar dinsdag is de laatste dag van carnaval. Wij gaan dus nog even door!



John Williams

Niet alleen onze bekende Brabanders storten zich in het feestgedruis. Ook John Williams waagt weer een poging. Vorig jaar liep het minder goed af met de RTL4-presentator, die dit jaar weer de oversteek naar Brabant heeft gemaakt.

Dit keer belandde Williams niet op de eerste hulp. Maar een dag later had hij het wel zwaar. #sterkteJohn.