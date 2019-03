Zo vierde Brabant carnaval op maandag!

Ook bij Omroep Brabant werd niet stilgezeten. Van een uur 's middags tot acht uur 's avonds was het gezellig in het Fijnfisjenie Café. Ook waren de optochten van Boemeldonck (Prinsenbeek) en Oeteldonk (Den Bosch) live te zien op televisie. Later op de avond kon er heerlijk meegezongen worden met populaire en klassieke carnavalskrakers tijdens Kruikenstad in Koor. En er gebeurde nog veel meer....

20.40 De burgemeester van Oeteldonk, Den Bosch, zag dubbel vandaag.

20.11 Kruikenstad in Koor is van start gegaan. Het meezingfeest vol carnavalskrakers.





19.31 De voorbereidingen voor de radioshow Brabantse Nachten Zijn Lang zijn in volle gang. De radiomakers zijn op zoek naar een dweilorkest die maandagnacht durft te spelen bij Omroep Brabant.

18.30 Lamme Frans komt het Fijnfisjenie Café op z'n kop zetten.













17.56 De kindermiddag in Mierlo is in volle gang. 'Pechprins' Leroy d'n Urste viert daar carnaval met een been in het gips. En dat heeft zo z'n voordelen.









17.50 Het Chassétheater in 't Kielegat (Breda) is omgetoverd tot carnavalspaleis.





16.50 Een prachtig plaatje van de optocht in 't Kielegat (Breda).





16.17 Een slimme oplossing tegen confetti in je bier tijdens de optocht in 't Kielegat (Breda).





16.13 Een kleine teleurstelling in Etten-Leur. Daar werd het wereldrecord 'polonaise met het meest aantal deelnemers' niet gehaald.





15.35 Vanochtend zagen we al een wereldrecordpoging 'langste-polonaise-lopen' in Meerpoel (Someren). Ook in Etten-Leur hebben ze zich aan een wereldrecordpoging gewaagd. Hier gaat het om een 'polonaise met het meest aantal deelnemers'.









15.12 Na regen komt zonneschijn in Oeteldonk (Den Bosch).









15.10 Met z'n allen bij de optocht in Oeteldonk (Den Bosch).

15.04 Iedere plek in Brabant heeft z'n eigen tradities. In Son vindt de oberrace plaats, een hindernisrace met een vol blad bier.





15.00 Dit is wat er gebeurt als je de kinderen van Kruikenstad (Tilburg) een toeter geeft.





14.43 Mooi initiatief in Oeteldonk (Den Bosch) waar een mantelzorger ervoor zorgt dat de buurvrouw bij de optocht aanwezig kan zijn.









14.26 De toeschouwers van de Kielegatse optocht (Breda) krijgen er een taak bij.





14.23 De optocht in 't Kielegat (Breda) op de Grote Markt.





14.03 De snert op de mert in Pomperstad (Ravenstein) gaat er goed in.





13.48 Een heus confetti-gevecht in Kaaiendonk (Oosterhout).







13.43 De optocht van 't Kielegat (Breda) is los! De prinsenwagen van prins Daan, gemaakt door CV Simpel, rijdt voorop.





Prinsenwagen van prins Daan in de optocht van 't Kielegat (FOTO: Erald van der Aa).

13.27 Een beetje regen houdt ze in Oeteldonk (Den Bosch) niet tegen.





13.19 Een fijn fisje tijdens het jaarlijkse straatfeest in Kaaiendonk (Oosterhout)





13.11 Snert op de mert in Pomperstad (Ravenstein). Aan het enthousiasme van de 'snertwijven' zal het niet liggen.









13.07 Oeteldonk is klaar voor de optocht!





12.50 Ons Brabants Buske is vandaag in Heikneuterslaand (St. Willebrord). Welke feestje in West-Brabant mogen wij echt niet missen?









12.46 Deze jonge Brabantse ziet kinder-schrobbelèr wel zitten.





12.02 Een voorzichtig maar gezellig feestje in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ).





11.31 De wereldrecordpoging 'polonaise-lopen' in Meerpoel (Someren) is in volle gang!





11.25 Dit is hoe Kruikenstad (Tilburg) eruit ziet na een nacht hossen.





11.18 Een carnavalsbaby in Oeteldonk (Den Bosch)!









11.17 Serieuze zaken. In Meerpoel (Someren) wordt een poging gedaan om het wereldrecord polonaise lopen te verbreken. Wat moet je daar eigenlijk voor doen? Onze verslaggever Florian van Velthoven zocht het voor je uit.









11.05 Onze verslaggever Raymond Merkx was er vanochtend al vroeg bij. In Chaam werd om 08.00 uur al carnaval gevierd.